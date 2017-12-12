Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turuna grup lideri olarak katıldığı kura çekiminde Bayern Münih ile eşleşti.

İKİ MAÇ DA TRT1'DEN YAYINLANACAK

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Devler Liginde Bayern Münih ile oynayacağı son 16 turu ilk maçı 20 Şubat Salı günü TSİ ile 22: 45'te TRT1 ekranından yayınlanacak.

Almanya'da Allianz Arena'da oynayacak ilk maçın rövanşı ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü TSİ ile 20.00'de İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ GRUPTAN LİDER ÇIKMIŞTI

Beşiktaş grup aşamasını, 4 galibiyet ve 2 beraberlik tamamlarken, 14 puanla lider olarak son 16 turuna kalmıştı. Bayern Münih ise gruplarda, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek, 15 puanla Paris Saint-Germain'in ardından 2'inci sırada yer alarak üst tura yükselmişti.

Kaynak: haberinburada