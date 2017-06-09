

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulunun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.







Fransız ekibi Olympique Lyon'un, Marcelo için transfer teklifinde bulunduğunu doğrulayan Orman, "Bizden daha önemlisi oyuncu İstanbul'da çok mutlu. Marcelo'nun gideceğini tahmin etmiyorum. Marcelo gitmek istemediği sürece biz de satmak istemiyoruz. Burada Marcelo'nun tavrı önemli. Marcelo bizden, biz de ondan mutluyuz. Marcelo gitmek isterse bizim de değerlendirebileceğimiz bir teklif açıkçası." diye konuştu.







"Lyon 10-12 milyon avroya çıkabilir mi?" sorusu üzerine Orman, "Tahmin etmiyorum. Tahmin ettiğim rakamlar üzerinde konuşmayayım ama çok yükseklere çıkabileceklerini zannetmiyorum. Marcelo'yu çok seviyoruz. Düzgün karakterli, iyi bir oyuncu. İnşallah kalır ama futbolun bugünü, yarını belli olmaz. Futbolda 24 saat, 48 saat çok uzun zaman." ifadelerini kullandı.







Orman, Beşiktaş'ta bu sezon kiralık oynayan Kamerunlu golcü Aboubakar'ın transferi konusunda ise "Daha netleşmedi. Tabii ki uğraşıyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu işler öyle kolay olmuyor. Ama çok para veriyorsan kolay oluyor. Bizim işimiz zoru başarmak." değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:sabah