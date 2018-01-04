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Beşiktaş, Cenk Tosun'u 27 Milyon Euroya Everton'a Gönderdi
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Beşiktaş, Cenk Tosun'u 27 Milyon Euroya Everton'a Gönderdi

BEŞİKTAŞ, CENK TOSUN'U 27 MİLYON EUROYA EVERTON'A GÖNDERDİ

Beşiktaş, golcü oyuncusu Cenk Tosun'un transferi için Everton'la 27 milyon euroya anlaştı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : Beşiktaş, Cenk Tosun'u 27 Milyon Euroya Everton'a Gönderdi(10/10)6

Cenk Tosun'un Beşiktaş hikayesi sona erdi! Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'la 26 yaşındaki futbolcusunun transferi için el sıkıştı.

NTV Spor'un haberine göre; uzun süren pazarlıklar sonucunda iki kulüp, 27 milyon euroya anlaştı.

FİKRET ORMAN: HAFTA SONUNA KADAR NETLEŞİR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BeIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun transferinde son aşamaya kadar geldik. Kulübümüz kadar oyuncularımızın menfaati de önemli. Hafta sonuna kadar netleşir" dedi.

TÜRK FUTBOLUNUN TRANSFER REKORU KIRILDI

Cenk Tosun, transferiyle birlikte Türkiye'den satışı gerçekleşmiş en pahalı futbolcu oldu. Bu rekor daha önce 15 milyon euro ile Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'e aitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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