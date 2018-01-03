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Beşiktaş, Cenk Tosun'un Alternatifini Belirledi: Islam Slimani

BEŞİKTAŞ, CENK TOSUN'UN ALTERNATİFİNİ BELİRLEDİ: ISLAM SLİMANİ

Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani için yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 01:30
Puan Ver : Beşiktaş, Cenk Tosun'un Alternatifini Belirledi: Islam Slimani(9/10)5

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'un yerine, Leicester City'nin forveti Islam Slimani'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ İLK GÖRÜŞMEDE OLUMLU SONUÇ ALDI

NTV Spor'un haberine göre; Cenk Tosun'un transferinin kesinleşmesi halinde İngiliz ekibine resmi teklif yapılacak. Cezayirli futbolcuyu kiralamayı planlayan siyah-beyazlılar, İngiliz takımıyla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

SİYAH-BEYAZLILAR BEKLEMEYE GEÇTİ

Yıllık ücretinin yarısı olan 2 milyon euroyu karşılamayı planlayan Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçti.

Leicester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız forvet, 15 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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