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beşiktaş da o stada gidecek

BEŞİKTAŞ DA O STADA GİDECEK

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Osmanlıspor maçında oyuncuları Serdar Aziz'in sakatlanmasının saha şartlarından kaynaklandığını, tüm uyarılarına rağmen stadın ve maç saatinin değiştirilmediğini söyledi

Tarih : 19 Aralık 2016, 16:38
Puan Ver : Beşiktaş Da O Stada Gidecek(7/10)8


Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada, Osmanlı Stadı'nın futbol oynamaya uygun olmayan zemini bulunduğu gerekçesiyle defalarca uyarıda bulunduklarını dile getirerek, "Serdar Aziz'in sakatlığı göz göre göre geldi." dedi.



Müsabaka öncesi kulüp yetkilileri kanalıyla maçın o şartlarda oynatılmamasını istediklerini anlatan Nazifoğlu, "Kulüp doktorumuzu dahi dördüncü hakeme göndererek, çekincelerimizi aktardık. Yine ben telefonla müdahil oldum. Biz, Osmanlıspor maçı öncesi saha zemininin ciddi bir sakatlığa sebep olabileceği uyarısında bulunduk. Hakemlerden ise, 'Daha kötü zeminlerde de oynattık.' cevabı geldi" diye konuştu.



"ÖNCE STADIN, SONRA DA SAATİN DEĞİŞMESİNİ İSTEDİK"

Nazifoğlu, Serdar Aziz'in sakatlığının tamamen sert zeminden kaynaklandığını kaydederek, şöyle devam etti:



"Önce stadın değişmesi, ardından da maç saatinin değişmesi taleplerimiz kabul edilmedi. Sporcu sağlığını korumak önce Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) görevidir. Halbuki orada Ankara 19 Mayıs Stadı'nın zemin ısıtma sistemi vardı. Havanın belki daha yumuşak olacağı görüşüyle, müsabakayı gündüz oynama istediğimiz yine geri çevrildi. Burada iki takım oyuncuları için de sakatlık riskini öngörerek yaptığımız önerilerin hiçbiri kabul edilmedi."



 



kaynak:habertürk








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