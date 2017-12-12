Beşiktaş'ın resmi twitter hesabı, Bayern Münih eşleşmesinin ardından, Vodafone Park'ta ses nedeniyle oyundan çıkan Timo Werner'i hatırlattı, "Bizi ona sorun." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla eşleşti.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

SOSYAL MEDYA SAVAŞI BAŞLADI

Bayern Münih resmi twitter hesabı, eşleşmenin ardından golcü oyuncusu Lewandowski'nin fotoğrafıyla "Geliyoruz" mesajı gönderdi, Beşiktaş'tan ise cevap geldi.

Siyah-beyazlılar, RB Leipzig maçında çıkan ses nedeniyle oyundan çıkan 21 yaşındaki Timo Werner'i hatırlatarak "Bizi ona sorun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada