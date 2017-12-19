Beşiktaş, Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Shanghai Shenhua ile yollarını ayıran Senegalli golcü ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Demba Ba, Beşiktaş formasını bir kez daha giymek için gün sayıyor. Siyah beyazlılar bir süredir temas halinde oldukları Senegalli oyuncu ile anlaşma aşamasına geldi.

Geçen sezonun ardından ameliyat olan Ba'nın sağlık ve performans raporlarını inceleyen Beşiktaş, sonuçların olumlu çıkması üzerine harekete geçti.

BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Kulübü Shanghai Shenhua ile sözleşmesini sona erdiren Demba Ba için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor.

17 Temmuz 2016'da Shanghai Shenhua forması ile oynadığı karşılaşmada sol ayak kaval kemiği kırılan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Siyah beyazlı formayı sadece 2 maç giyebilen Ba, sezon başında geri döndüğü Çin ekibi ile maça çıkmadı.

BİR YABANCI OYUNCUYA VEDA

Beşiktaş Senegalli oyuncuyu kadrosuna katması halinde kadrosunsan 1 yabancı oyuncu çıkartmak zorunda kalacak. Şuan Aras ve Boyko ile 14 yabancı futbolcusu olan siyah beyazlıların, Ba'ya kontejan açmak için en az 1 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor. (Ntv Spor)

Kaynak: haberinburada