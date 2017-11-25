BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA YENİ MALATYASPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI
Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
Mücadele öncesi Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe kasığında ağrı hissettiği gerekçesi ile ilk 11'den çıkartıldı yerine Necip Uysal dahil edildi.
DİREKTEN DÖNDÜ
Mücadelenin 7. dakikasında ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornere Sadik Ciftpinar tiyi yükseldi güzel de bir kafa vuruşu yaptı fakat direk gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ UZUN TOPLARLA ETKİLİ OLMAYA ÇALIŞTI
Siyah-Beyazlılar defansta iyi olan rakiplerini kanat varyasyonları ile aşamayınca uzun toplarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.
İLK YARININ SON BÖLÜMÜNDE MALAYASPOR ETKİLİ GELDİ
İlk yarının son bölümlerine ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor etkili geldi. Hızlı gelişen Sarı-Kırmızılı ekibin atağında Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutu kale direğinin hemen üzerinden auta gitti.
Kalan dakikalarda da skor değişmeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
İKİNCİ YARIYA BEŞİKTAŞ İYİ BAŞLADI
50. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun'un sert şutu defanstan sekti ve mutlak bir gol pozisyonu kaçmış oldu.
MALATYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortaya Khalid Boutaib müthiş yükseldi ama çok yakın mesafeden topu auta gönderdi.
QUARESMA'NIN YERİNE NEGREDO OYUNDA
Karşılaşmanın 58. dakikasında Portekizli Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna golcü futbolcu Alvaro Negredo dahil oldu.
NECİP DE SAKATLANDI
Karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında kasığında ağrı hissettiği için ilk 11'den çıkartılan Pepe'nin yerine dahil olan Necip Uysal 71. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Necip'in yerine oyuna genç futbolcu Fatih Aksoy dahil oldu.
NEGREDO'NUN KAFASI DİREKTEN DIŞARI ÇIKTI
Mücadelenin 84. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Oğuzhan Özyakup mükemmel bir orta kesti. Alvara Negredo yükseldi kafayı da vurdu fakat meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Kaynak: haberinburada
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