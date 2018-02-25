BEŞİKTAŞ, DEV DERBİ ÖNCESİ OĞUZHAN ÖZYAKUP İLE SARSILDI
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta, mide rahatsızlığı geçiren Oğuzhan Özyakup son dakikada kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig'de merakla beklenen Beşiktaş-Fenebrahçe derbisinden önce siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup'tan gelen kötü haberle sarsıldı.
OĞUZHAN'IN YERİNE TOLGAY ARSLAN GÖREV ALACAK
Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncu maç kadrosundan çıkarıldı.
Talisca'nın yokluğunda kadroda olması beklenen Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan görev aldı.
Kaynak: haberinburada
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