BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ, FENER TRANSFER İÇİN VİTES ARTTIRDI
Kjaer'in Sevilla'ya satılmasının ardından stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Milan'lı Gustavo Gomez transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor.
Fenerbahçe, stoper transferini bitirmek için yoğun çaba sarfediyor. Simon Kjaer'in Sevilla'ya satılması sonrası maddi kaynak oluşturan Sarı-Lacivertliler, savunmaya takviye yapmak için gözünü İtalya'ya çevirdi. Kanarya'nın listesindeki 1 numaralı stoper adayı Milan'da top koşturan Gustavo Gomez. Aykut Kocaman'ın da onay verdiği Paraguaylı defans oyuncusu kiralık olarak alınmak isteniyor. Ancak 24 yaşındaki savunmacının olmama ihtimaline karşılık B planı da hazır...
BEŞİKTAŞ DA DEVREDE
Fotomaç'ın haberine göre, Sarı-lacivertliler, yine kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Gabriel Paletta'yı da yakın markaja almış durumda. 31 yaşındaki futbolcuya, F.Bahçe'nin yanısıra Serie A ekipleri Genoa, Torino ve Fiorentina da talip. Sarı-lacivertliler ilk hamleyi yapıp, Arjantinli stopere teklifini iletti. Geçen sezonu Atalanta'da geçiren Gabriel Paletta için Kanarya'nın kiralama yolunu seçeceği ifade ediliyor. Gustavo Gomez ve Gabriel Paletta'nın yine stoper arayan Beşiktaş'a da önerildikleri bildirildi.
TECRÜBELİ VE DİNAMİK
Fenerbahçe stoper arayışında gözünü kırmızı- siyahlı ekibe dikti. Milan forması giyen Gustavo Gomez gençliğiyle, Gabriel Paletta ise deneyimiyle ön plana çıkıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Chp, Milli Takım'daki Primlerin Düzenlenmesi İçin Kanun Teklifi Verdi
- Fatih Terim: Emre Mor, Fiorentina'da Fenomen Olur
- Alanyaspor, Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Cavanda'ya Talip Oldu
- Tff Yönetimi, Romanya'ya Giderek Milli Takım İçin Lucescu'yla Görüştü
- Süper Lig'in Yeni Ekibi Yeni Malatyaspor, Aston Villa'dan Transfer Yaptı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar