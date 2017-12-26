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Beşiktaş Domagoj Vida'yı KAP'a bildirdi!

BEŞİKTAŞ DOMAGOJ VİDA'YI KAP'A BİLDİRDİ!

Beşiktaş, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Tarih : 26 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Beşiktaş Domagoj Vida'yı Kap'a Bildirdi!(9/10)5

Beşiktaş, Vida'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş yapılan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullandı.

VIDA 24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Domagoj Vida 24 numaralı formayı giyecek.Şampiyonlar Liginde sezona damga vuran Beşiktaş'ta yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için çalışmalarına çok önceden başlamıştı.

Dinamo Kiev'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra Ukrayna ekibine veda eden tecrübeli stoper Vida'nın hangi takıma gideceği merkala bekleniyordu.

Beşiktaş ile ön sözleşme imzalayan ancak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'un da yakın takibinde olan futbolcu kararını siyah beyazlı ekipten yana kullandı.

"VIDA NEREDE İSTERSE, ORADA OYNAYABİLİRDİ"

Vida'nın önünde birçok seçenek olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçtiğini vurgulayan Mrmic, "Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu ve nerede oynamak isterse, orada oynayabilir. Beşiktaş büyük bir kulüp, ciddi yatırımları olan bir kulüp. Umarım benim dediğim gibi olacak." dedi.

"VIDA'NIN TRANSFERİ MITROVIC'İ ETKİLEMEZ"

Vida transferinin Mitrovic'i etkilemeyeceğini de vurgulayan çalıştırıcı, "Vida geldiğinde Mitrovic gitmeyecek, o da takımda kalacak. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynadı, kupa maçlarında ve ligde de oynadı. Henüz yaşı genç. Çok fazla dakika alamıyor şu anda, ama o Beşiktaş'ın geleceği" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER STRATEJİSİ

Pazarlama başarısıyla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yıldızlardan oluşan adeta kale gibi savunmayı sadece 1.7 milyon euroluk maliyetle oluşturdu. Siyah-beyazlı yönetim, kaleci Fabri, Gökhan Gönül, Pepe ve dün sözleşme imzalanan Domagoj Vida'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

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Kaynak: haberinburada



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