BEŞİKTAŞ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KÜME DÜŞTÜ!
Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi Baraj Etabı'nda ilk maçını kaybetti ve küme düştü. İnegöl Belediyespor'a yenilen Beşiktaş Voleybol Takımı gelecek sezon 1. Ligde mücadele edecek.
Efeler Voleybol Ligi'nde Beşiktaş, Baraj Etabı'nda ilk maçını İnegöl Belediyespor ile oynadı.
Ligde normal sezonu galibiyet alamadan 0,570 puanla son sırada tamamlayan TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik'in, baraj etabı maçları öncesi küme düşmesi kesinleşti. Sezonu 8,250 puanla 11. sırada bitiren Beşiktaş'ın ise ligde kalma olasılığı oldukça azdı.
BEŞİKTAŞ, KÜME DÜŞEN İKİNCİ TAKIM OLDU
Siyah-beyazlılar, baraj etabında yaşayacağı muhtemel ilk puan kaybında ligden düşecek ikinci takım olacaktı. Kazanmak zorunda olan Beşiktaş, İnegöl Belediyespor'ea 3-0 yenildi ve küme düşen ikinci takım oldu.
Beşiktaş ve Gümüşhane temsilcisi TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar