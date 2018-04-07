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Beşiktaş, Evinde Konuk Ettiği Göztepe'yi 5-1 Yendi
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Beşiktaş, Evinde Konuk Ettiği Göztepe'yi 5-1 Yendi

BEŞİKTAŞ, EVİNDE KONUK ETTİĞİ GÖZTEPE'Yİ 5-1 YENDİ

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Talisca, Medel, Tosic, Larin ve Babel'in golleriyle 5-1 yendi.

Tarih : 07 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Beşiktaş, Evinde Konuk Ettiği Göztepe'yi 5-1 Yendi(6/10)2

Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti.

İLK TEHLİKELİ ATAK GÖZTEPE'DEN

Karşılaşmanın 8. dakikasında defansın arkasına atılan topa hareketlenen Demba Ba yakın mesafeden sol ayağıyla şutunu çekti fakat top kale direğinin üstünden auta gitti.

BEŞİKTAŞ'TA PERDEYİ TALISCA AÇTI

Kara Kartal mücadelenin 19. dakikasında Talisca ile öne geçti. Sol kanatan Caner Erkin'in ortasına iyi yükselen Brezilyalı yıldız düzgün bir kafa vuruşuyla takımını Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdi.

MEDEL FARKI İKİYE ÇIKARDI

Beşiktaş 25. dakikada Medel ile farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel sol taraftan ceza sahasına girdi. Hollandalı futbolcu ceza sahası önünde boş pozisyondaki Medel'e pasını verdi. Şilili futbolcu meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çok sert bir şut çekti ve durumu 2-0'a taşıdı.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

LENS KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

53. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel'in ara pasına hareketlenen Lens, Beto ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu bu pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırttı ama top kale direğinin hemen dibinden auta gitti.

TOSIC BEŞİKTAŞ'I İYİCE RAHATLATTI

Zorlu mücadelenin 64. dakikasında sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Necip'in ön direkte aşırdığı topa kale alanı içinde Tosic kafayla dokundu ve farkı üçe çıkaran golü kaydetti: 3-0

GÖZTEPE FARKI İKİYE İNDİRDİ

71. dakikada sol kanattan presle topu kapıp ceza alanına sokulan Poko'nun bıraktığı topa penaltı noktası üzerinden Halil Akbunar dokundu ve farkı ikiye indirdi: 3-1.

DEMBA BA DİREĞE TAKILDI

Halil'in golünden 1 dakika sonra sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba sol ayağıyla inanılmaz bir şut çıkardı, Fabri'nin müdahale edemediği top çatala çarpıp oyun alanına geri döndü.

GÖZTEPE 10 KİŞİ

78. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Hakem Ümit Öztürk'e fiziki müdahaleyle itiraz eden Rotman, aynı dakika içinde ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LARIN OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

86. dakikada Mustafa Pektemek'in defansın arkasına attığı topa hareketlenen Larin yerden düzgün bir vuruşla Bewto'yu avladı ve durumu 4-1'e getirdi.

BABEL FARKI 4'E ÇIKARDI

Karşılaşmanın 87. dakikasında Talisca'nın pasında Babel topu boş kaleye gönderdi ve skoru 5-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşikta sahadan 5-1 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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