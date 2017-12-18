Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Beşiktaş evinde Osmanlı'ya gol yağdırdı

BEŞİKTAŞ EVİNDE OSMANLI'YA GOL YAĞDIRDI

Süper Ligde Beşiktaş, evinde karşılaştığı Osmanlıspor'u 5-1 mağlup etti. Ryan Babel, attığı 3 golle geceye damga vurdu.

Tarih : 18 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Beşiktaş Evinde Osmanlı'ya Gol Yağdırdı(8/10)4

Geçen hafta Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Osmanlıspor'a patladı. Maçı 5-1 kazanan siyah beyazlılar haftayı 30 puanda tamamladı.

Galatasaray'ın Malatya deplasmanında alığı mağlubiyet sonrası mutlak galibiyet için Osmanlıspor karşısına çıkan Beşiktaş, ilk yarıda rakibinin sahasından çıkmasına izin vermedi. 26 ortayla tamamladığı ilk yarıda siyah beyazlılar golleri de yan toplarla buldu.

ADRİANO ORTAYI AÇTI, BABEL GOLÜ ATTI

33. dakikada Adriano'nun otasında kale alanında bomboş kalan Babel, kafayla takımını öne geçirdi. 41. dakikada bu kez sol kanattan Quaresma ortaladı, Hollandalı da göğsüyle topu filelere gönderip Beşiktaş'ı rahatlattı. Maçın yıldızı Babel 2. yarıya da fırtına gibi girdi. 50. dakikada Tosic'in pasında sağ çaprazdan çok sert vuran Babel hem hattrickini tamamladı hem de skoru 3-0'a getirdi.

Kariyerinde ilk kez hattrick yapan Hollandalı, ligdeki 7. golüne de ulaşmış oldu.

ÖNCE NEGREDO SONRA CENK SKORU 5-0'A GETİRDİ

Siyah beyazlılar, 75. dakikada Negredo ile bir gol bularak skoru 4-0'a getirdi. Sonradan oyuna giren iki oyuncun paslaşması da 87. dakikada 5. golü getirdi. Caner'in pasında Cenk muhteşem bir vuruşla skoru 5-0'a getirdi. Son golü ise Serdar attı ve skor 5-1'e geldi.

Beşiktaş, evindeki yenilmezlik serisine devam etti. Siyah beyazlılar haftayı 30 puanla tamamladı, Osmanlıspor ise 14 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Evinde  Osmanlı  Ya  Gol  Yağdırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER