Geçen hafta Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Osmanlıspor'a patladı. Maçı 5-1 kazanan siyah beyazlılar haftayı 30 puanda tamamladı.

Galatasaray'ın Malatya deplasmanında alığı mağlubiyet sonrası mutlak galibiyet için Osmanlıspor karşısına çıkan Beşiktaş, ilk yarıda rakibinin sahasından çıkmasına izin vermedi. 26 ortayla tamamladığı ilk yarıda siyah beyazlılar golleri de yan toplarla buldu.

ADRİANO ORTAYI AÇTI, BABEL GOLÜ ATTI

33. dakikada Adriano'nun otasında kale alanında bomboş kalan Babel, kafayla takımını öne geçirdi. 41. dakikada bu kez sol kanattan Quaresma ortaladı, Hollandalı da göğsüyle topu filelere gönderip Beşiktaş'ı rahatlattı. Maçın yıldızı Babel 2. yarıya da fırtına gibi girdi. 50. dakikada Tosic'in pasında sağ çaprazdan çok sert vuran Babel hem hattrickini tamamladı hem de skoru 3-0'a getirdi.

Kariyerinde ilk kez hattrick yapan Hollandalı, ligdeki 7. golüne de ulaşmış oldu.

ÖNCE NEGREDO SONRA CENK SKORU 5-0'A GETİRDİ

Siyah beyazlılar, 75. dakikada Negredo ile bir gol bularak skoru 4-0'a getirdi. Sonradan oyuna giren iki oyuncun paslaşması da 87. dakikada 5. golü getirdi. Caner'in pasında Cenk muhteşem bir vuruşla skoru 5-0'a getirdi. Son golü ise Serdar attı ve skor 5-1'e geldi.

Beşiktaş, evindeki yenilmezlik serisine devam etti. Siyah beyazlılar haftayı 30 puanla tamamladı, Osmanlıspor ise 14 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada