BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Mücadelenin biletleri yarın (27 Şubat) saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak.
BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
Kaynak: haberinburada
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