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beşiktaş finalin eşiğinde

BEŞİKTAŞ FİNALİN EŞİĞİNDE

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisinde Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i 74-72 yenerek 2-0 öne geçti.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Beşiktaş Finalin Eşiğinde(9/10)8


Spor Toto Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisinde Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i 74-72 yenerek 2-0 öne geçti. Kartal'ın 90-71 kazandığı Akatlar'daki ilk maçın aksine bu sefer heyecan üst düzeydeydi. İlk çeyrek 17-18 Efes üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ikinci 10 dakikada rakibini 13 sayıda tutarak devreye 37-31 öne girdi.



Son periyoda da 54-51 Beşiktaş üstünlüğüyle başlandı. 4. çeyreğin ilk 5 dakikasında skor 63-59 olduktan sonra Efes, Cedi Osman'ın önderliğinde 6-0'lık seri yakaladı ve 63-65 öne geçti. Son 27 saniyeye ise 72-72 girildi. İlk maçın da yıldızı olan Strawberry, 3.1 saniye kala bulduğu basketle Kartal'ı öne geçirirken, Deshaun Thomas 3 sayılık atışı kaçırınca Beşiktaş 74-72'lik skorla üç galibiyet alanın finale kalacağı seride 2-0 öne geçti. Üçünçü maç yarın Efes'in ev sahipliğinde Abdi İpekçi'de oynanacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Finalin  Eşiğinde    haber

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