BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ YILDIZ FUTBOLCULAR BİR ARADA
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın futbolcuları, bir spor giyim markasının düzenlediği gecede buluştu.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen geceye adidas Kıdemli Futbol Birim Müdürü Uğur Yıldız, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Adriano Correia ile Galatasaraylı oyuncular Bafetimbi Gomis, Maicon ve Fernando Reges katıldı.
OĞUZHAN VE GOMİS AYNI SAHNEDE
Organizasyonda Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis de mankenlerle birlikte sahneye çıktı.2 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde bir araya gelen iki takımın Brezilyalı futbolcuları Adriano, Maicon ve Fernando kısa bir süre sohbet etti.
BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR DA YER ALDI
Gecede, Medipol Başakşehir'in oyuncuları Aurelien Chedjou ve Joseph Attamah da yer aldı.
Ertuğrul Sağlam, Rüştü Reçber, Ahmet Dursun ve Mustafa Doğan gibi isimlerin de katıldığı gecede müzik şöleni de yaşandı.
Kaynak: haberinburada
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