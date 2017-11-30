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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Ligde Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Tarih : 30 Kasım 2017, 21:30
Puan Ver : Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu(8/10)4

Süper Ligin 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Liginde tarihi bir başarıya imza atarak gruptan lider çıkan fakat Süper Lig'de iyi neticeler almakta zorlanan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

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HAKEM BELLİ OLDU

Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımıcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabaka, 19.30'da başlayacak.

SON MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ

Fırat Aydınus, en son Beşiktaş - Galatasaray derbisini 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yönetti. Bu karşılaşma saha olayları nedeni ile tatil edilmiş ve Galatasaray hükmen 3-0 galip sayılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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