BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Süper Ligde Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Ligin 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Liginde tarihi bir başarıya imza atarak gruptan lider çıkan fakat Süper Lig'de iyi neticeler almakta zorlanan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
Siyah beyazlı ekip, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için sarı kırmızılı rakibini mutlaka devirmek zorunda...
HAKEM BELLİ OLDU
Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımıcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabaka, 19.30'da başlayacak.
SON MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ
Fırat Aydınus, en son Beşiktaş - Galatasaray derbisini 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yönetti. Bu karşılaşma saha olayları nedeni ile tatil edilmiş ve Galatasaray hükmen 3-0 galip sayılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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