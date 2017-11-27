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Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin İddaa Oranları Belli Oldu

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİN İDDAA ORANLARI BELLİ OLDU

Süper Ligde bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin İddaa oranları belli oldu. Beşiktaş, 1,75'lik oranla maçın favorisi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 20:00
Puan Ver : Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin İddaa Oranları Belli Oldu(8/10)4

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu.

İddaa Risk Yönetimi'nin belirlediği oranlara göre Beşiktaş'ın galibiyetine 1'e 1,75 verildi.

Beraberlik oranı 3,20 olarak belirlenirken Galatasaray'ın galibiyet oranı 3,10 olarak açıklandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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