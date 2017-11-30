BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİN İDDAA ORANLARI DEĞİŞTİ
Süper Ligde Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçının bahis oranları değişti. İddaa, Galatasaray'a verdiği şansı azalttı.
Süper Ligde Beşiktaş, evinde zirvedeki Galatasaray'ı ağırlayacak. Maçın başlamasına 2 gün kala derbinin İddaa oranları değişti.
Yeni oranlarda Beşiktaş'ın oranı 1,75'ten 1,65'e, Galatasaray'ın oranı ise 3,10'ten 3,30'a çıkarıldı.
Şirket, beraberliğe ise 3.40 oran veriyor.
Kaynak: haberinburada
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