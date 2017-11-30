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Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin İddaa Oranları Değişti

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİN İDDAA ORANLARI DEĞİŞTİ

Süper Ligde Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçının bahis oranları değişti. İddaa, Galatasaray'a verdiği şansı azalttı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 15:00
Puan Ver : Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin İddaa Oranları Değişti(9/10)5

Süper Ligde Beşiktaş, evinde zirvedeki Galatasaray'ı ağırlayacak. Maçın başlamasına 2 gün kala derbinin İddaa oranları değişti.

Yeni oranlarda Beşiktaş'ın oranı 1,75'ten 1,65'e, Galatasaray'ın oranı ise 3,10'ten 3,30'a çıkarıldı.

Şirket, beraberliğe ise 3.40 oran veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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