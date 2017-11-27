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Beşiktaş - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları Belli Oldu

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçta bilet fiyatları belli oldu. En ucuz bilet, 150 TL'den satışa çıktı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 17:10
Puan Ver : Beşiktaş - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları Belli Oldu(9/10)5

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. Haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Siyah-Beyazlı kulüp derbi karşılaşması öncesi maçın biletleri ile ilgili açıklama yaptı.

EN UCUZ BİLET 150 TL

Fiyatlar şu şekilde:

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL 1903

A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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