BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçta bilet fiyatları belli oldu. En ucuz bilet, 150 TL'den satışa çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. Haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Galatasaray ile karşılaşacak.
Siyah-Beyazlı kulüp derbi karşılaşması öncesi maçın biletleri ile ilgili açıklama yaptı.
EN UCUZ BİLET 150 TL
Fiyatlar şu şekilde:
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL 1903
A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
Kaynak: haberinburada
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