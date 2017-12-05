BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürattan, Ahmet Nur Çebi ise hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce 05.12.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu AYTAÇ KARA'nın 02.12.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ "ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRATTAN" SEVK EDİLDİ
3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET NUR ÇEBİ'nin aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY "ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRATTAN" SEVK EDİLDİ
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BURSASPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE "ÇİRKİN VE KKÖTÜ TEZAHÜRAT" VE "MERDİVEN BOŞLUKLARININ BOŞ BIRAKILMAMASI NEDENİYLE SEVK EDİLDİ
7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü görevlisi BARAN BOJNAK'ın 04.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün 04.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu SILVIU LUNG'un 04.12.2017 aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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