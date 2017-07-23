Beşiktaş, bu sezon TFF 1. Lig'e düşen Gaziantepspor'da devam etmek istemeyen Orkan Çınar'ı kadrosuna kattı.

ALT YAPISI ALMANYA

2015 yılından bu yana Gaziantepspor forması giyen Orkan Çınar, geçen sezon 15'i ligde olmak üzere 21 resmi karşılaşmada oynadı. Kariyerine doğup büyüdüğü Almanya'da Wolfsburg altyapısında başlayan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, bu 21 maçta 3 gol, 2 assitlik performans sergiledi.

Kaynak: haberinburada