BEŞİKTAŞ, GAZİANTEPSPORLU ORKAN ÇINAR'LA ANLAŞTI
Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı transfer etti. Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor'a 2 milyon Euro bonservis ödeyecek.
Gaziantepspor forması giyen Orkan Çınar Beşiktaş'ta.
Fanatik'in haberine göre, Siyah-Beyazlı kulup genç yıldızın transferini bitirdi. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
21 yaşındaki orta saha futbolcusu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Orkan Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.
Gaziantepspor'a ise 2 milyon Euro civarinda bonservis ödeneceği öğrenildi. Süper Lig'de son iki sezonda 56 maça çıkan Orkan 6 gol atmıştı.
Kaynak: haberinburada
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