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beşiktaş gaziantepspor'u tek golle yıktı

BEŞİKTAŞ GAZİANTEPSPOR'U TEK GOLLE YIKTI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da ağırladı. Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarih : 25 Aralık 2016, 12:02
Puan Ver : Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı(6/10)6


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İLK YARI



41. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına girmeye çalısan Atiba'ya Gaziantep savunmasının müdahalesi sonucu top Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın topu düzelttikten sonra yaptığı plasede top uzak kale direğinde ağlarla buluştu. 1-0



İKİNCİ YARI



84. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Aboubakar çizgiye yakın yerden topu içeri çevirdi, Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Mücadele, 1-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlandı.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo (Dk. 71 Beck), Tosic, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 53 Gökhan İnler), Cenk Tosun (Dk. 89 Kerim Frei), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Aboubakar



Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Fatau, İlhan Parlak (Dk. 63 Angan), Muhammed Ildiz (Dk. 71 Doğanay Kılıç), Kangwa (Dk. 86 Orkan Çınar), Ghilas



Gol: Dk. 41 Aboubakar (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 82 Kangwa, Dk. 90 Musa Nizam (Gaziantepspor)



Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü.



Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla farkı azaltma fırsatını iyi değerlendirdi.



Vincent Aboubakar'ın golüyle Gaziantepspor'a 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 35 puana yükselerek Medipol Başakşehir ile puan farkını bire indirdi.





Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu sezonun ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a ikinci kez rakip oldu.



Sezona Gençlerbirliği teknik direktörü olarak başlayan Üzülmez, bu kulüple yollarını ayırdıktan sonra Gaziantepspor'un başına geçti.



Beşiktaş, Üzülmez'in görev yaptığı dönemde deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.








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