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beşiktaş hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ YAKLAŞIK YÜZDE 8 DEĞER KAYBETTİ

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar liginden elenmesiyle hisseleri güne yaklaşık yüzde 8 değer kaybı ile başladı.

Tarih : 07 Aralık 2016, 13:38
Puan Ver : Beşiktaş Hisseleri Yaklaşık Yüzde 8 Değer Kaybetti(10/10)9


Beşiktaş dün gece, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği B grubundaki son maçında, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 yenilerekŞşampiyonlar Ligi'ne veda etti. Grubu 3. tamamlayan Beşiktaş, berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda elde edeceği gelirleri de kaçırmış oldu.



Beşiktaş üst tura çıkması durumunda 5,5 milyon avro, galip gelmesi durumunda ise ilave 1,5 milyon avro ödül kazanacak ve üst turda alacağı puanlarla birlikte ek gelir elde etme beklentisini sürdürecekti.



Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da güne hızlı düşüşle başlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek 3,95 liraya kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden Beşiktaş hisseleri, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,4 azalarak 4,07 lira seviyelerinde dengelendi.



Şirketin piyasa değeri ise önceki gün kapanışına göre 57,6 milyon TL azalarak 974,4 milyon TL seviyesine geriledi.



Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif AŞ şu dakikalarda yüzde 2,05 değer artışı ile en çok kazandıran olurken, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 0,10, Galatasaray Sportif AŞ ise yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.



 



kaynak:fanatik








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