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Beşiktaş, Hollanda'da Top Koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun Peşine Düştü

BEŞİKTAŞ, HOLLANDA'DA TOP KOŞTURAN FERDİ KADIOĞLU'NUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Beşiktaş, Hollanda ekibi Nijmegen'in genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu için atağa kalktı. Beşiktaş'ın, 18 yaşındaki 10 numara için kulübüne 1 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Tarih : 25 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Beşiktaş, Hollanda'da Top Koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun Peşine Düştü(5/10)1

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda ilk atağını Hollanda'ya yaptı. Kara Kartal, Hollanda İkinci Lig ekiplerinden Nijmegen'in yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştü. Yönetim, 18 yaşındaki futbolcu için kulübüyle ilk teması kurdu. Beşiktaş'ın, Ferdi için Nijmegen'e 1 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

YENİ TEKLİF GELEBİLİR

Hollanda U-19 Milli Takımı'nın formasını giyen ve ülkede, 'potansiyeli en fazla olan yıldız adayı' olarak gösterilen Kadıoğlu için Nijmegen'in, Beşiktaş'tan gelen bu öneriyi geri çevirdiği bildirildi. Almanya ve Belçika Ligi takımlarının da radarında bulunan Ferdi Kadıoğlu için Siyah-Beyazlılar'ın, teklifini yenileyebileceği konuşuluyor. Yeni transferlerle kadroyu gençleştirmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi'nin bu konuda yeni önerisini yakın zaman içerisinde Hollanda kulübüne ileteceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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