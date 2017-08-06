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Beşiktaş, Jeremain Lens Transferini KAP'a Bildirdi

BEŞİKTAŞ, JEREMAİN LENS TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş, Jeremain Lens transferi için Sunderland ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Beşiktaş, Jeremain Lens Transferini Kap'a Bildirdi(5/10)1

Pepe ve Negredo transferleriyle gündem yaratan Beşiktaş, yeni transferi Jeremain Lens'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması;

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

"Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü Sunderland ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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