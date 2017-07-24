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Beşiktaş, Jeremain Lens'e Yeni Teklif Yapacak
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Beşiktaş, Jeremain Lens'e Yeni Teklif Yapacak

BEŞİKTAŞ, JEREMAİN LENS'E YENİ TEKLİF YAPACAK

Beşiktaş, İngiliz ekibi Sunderland ile görüşerek Jeremain Lens için yeni teklifte bulunacak.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : Beşiktaş, Jeremain Lens'e Yeni Teklif Yapacak(8/10)4

Beşiktaş forvet ve stoper arayışlarının yanı sıra orta saha için de hamle yapmaya hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre, Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra orta sahada oluşan zaafiyeti gidermek isteyen Siyah- Beyazlı yönetim gözünü yeniden Lens'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ 2 KEZ ELİ BOŞ DÖNMÜŞTÜ

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcu için daha önce 2 kez girişimde bulunan ancak bundan bir sonuç elde edemeyen yönetim yeni bir atağa kalktı.

Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Sunderland ile Lens için masaya oturacağı öne sürüldü.

SUNDERLAND'A 1.5 MİLYON EURO

Sunderland Yönetimi'nin Lens için 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Hollandalı futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro önermeyi planlayan Umut Güner'in bu transferi kesin olarak bitirmeye kararlı olduğu belirlendi. Lens'in ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi..


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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