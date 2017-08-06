BEŞİKTAŞ, JEREMAİN LENS'İN TRANSFERİNİ COME TO BEŞİKTAŞ VİDEOSUYLA DUYURDU
Beşiktaş, Jeremain Lens'in transferini 'Come to Beşiktaş, Lens'in rüyası' etiketiyle sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i transfer ettiğini son günlerin popüler sloganı 'Come to Beşiktaş, Lens'in rüyası' etiketiyle sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile taraftarlarına duyurdu.
VİDEO İLE DUYURDULAR
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak forvet oyuncusu Negrodo'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı son isim ise geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Jeremain Lens oldu. Hollandalı oyuncunun kulübü Sunderland ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, 29 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kattığını yayınladığı bir video ile ilan etti. Transfer dönemine damga vuran 'Come to Beşiktaş' sloganının devamı niteliğindeki ve 'Lens'in rüyası' etiketiyle paylaşılan videoda yeni transfer Negredo, Hollandalı yıldızı arayarak kendisini Beşiktaş'a davet ediyor. Lens'in cevabı da, 'Beşiktaş'a geliyorum' oluyor.
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Öte yandan Beşiktaş'ın paylaştığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş'ın taraftarları video üzerinden Fenerbahçelilere gönderme yapmayı da ihmal etmedi.
Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Jeremain Lens, bugün saat 18.00'de İstanbul'da olacak.
Kaynak: haberinburada
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