BEŞİKTAŞ KALECİSİ FABRİ: REAL MADRİD'İ İSTİYORUM
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Şampiyonlar Liginde bir üst turda Real Madrid ile eşleşmek istediğini söyledi.
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri, Şampiyonlar Liginde bu sezon sergilenen başarılı performansın ardından İspanyol basınında Marca'nın radyo kanalına konuştu.
"BU SEZON DEVLER LİGİNDE DAHA GÜÇLÜ MÜCADELE ETTİK"
Fabri, bir üst turda Real Madrid ile eşleşmek istediğini açıkladı. Radio Marca'ya konuşan Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri, "Geçen sezon son maçta yaşadığımız hayal kırıklığının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir şekilde mücadele ettik ve üst tura çıkmayı başardık.
"REAL MADRİD İLE EŞLEŞMEK KENDİMİZİ GÖRMEK ADINA GÜZEL BİR SINAV OLACAK"
Açıkçası bir sonraki turda Real Madrid ile eşleşmek güzel olurdu. Rakibimiz tabi ki çok güçlü takım ama Şampiyonlar Ligi'nde artık bu seviyede kolay rakip yok. Real Madrid ile eşleşmek kendimizi görmemiz adına da güzel bir sınav olacaktır." ifadelerini kullandı.
RAKİP NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Beşiktaş'ın 2. turdaki rakibinin belli olacağı kura çekimi 11 Aralık 2017 Pazartesi günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi 2. tur maç tarihleri Beşiktaş ilk maçını 13-14 Şubat ya da 20-21 Şubat tarihlerinde oynayacak. Temsilcimiz grup 1. olduğu için ilk maçta deplasmana gidecek. İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşması ise 6-7 Mart veya 13-14 Mart tarihlerinde olacak.
Kaynak: haberinburada
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