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Beşiktaş, Kanat Transferi İçin Sport Recife'den Osvaldo'yu Takip Ediyor
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Beşiktaş, Kanat Transferi İçin Sport Recife'den Osvaldo'yu Takip Ediyor

BEŞİKTAŞ, KANAT TRANSFERİ İÇİN SPORT RECİFE'DEN OSVALDO'YU TAKİP EDİYOR

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin ardından kanat arayışına devam ederken, Siyah-Beyazlıların gözlemcileri, Brezilya Ligi ekiplerinden Sport Recife'de forma giyen Osvaldo'yu takibe aldı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : Beşiktaş, Kanat Transferi İçin Sport Recife'den Osvaldo'yu Takip Ediyor(6/10)2

Gökhan Töre'nin sakatlığının ardından bir kanat oyuncusu transferi yapmak için girişimlere başlayan Beşiktaş ile ilgili Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi.

OSVALDO TAKİP EDİLİYOR

Beşiktaş'ın, Brezilya Ligi ekiplerinden Sport Recife'de forma giyen Osvaldo'yu takip ettiği ve maçlara gözlemci gönderdiği kaydedildi.

Beşiktaş ile birlikte İspanya'dan bir takımın da 30 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve önümüzdeki günlerde bir transfer gelişmesinin yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ: KANAT OYUNCUSU ALACAĞIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yapılan basın toplantısında bir kanat oyuncusunun transferini istediğini belirtmişti.

Güneş yaptığı açıklamada, "Forvette bir oyuncuya ihtiyacımız var. Mutlaka almalıyız. Bir de kanat oyuncusuna ihtiyacımız var gözüküyor. Bir forvet ve Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrasında kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz. Beşiktaş'ın takım kadrosu olarak en iyi futbolu oynayan ekip olmasını istiyoruz." Gökhan Töre'de büyük şanssızlık oldu. Bize çok önemli destek verecekti" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ OSVALDO KİMDİR?

Kariyerinde Brezilya dışında kısa dönem Braga ve Al-Ahli deneyimleri de olan Osvaldo, bu sezon Sport Recife'de 11 maça çıktı ve 736 dakikada 2 kez ağları sarstı. Aslen sol kanatta forma giyen tecrübeli oyuncu, forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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