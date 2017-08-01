Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş A.Ş. ile 2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2017'de Fırat Aydınus görev alacak.

4. HAKEM HALİL UMUT MELER

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Kaynak: haberinburada