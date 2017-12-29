BEŞİKTAŞ KUPADA ÇOK FARKLI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Osmanlıspor'u konuk etti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada kendi kalesine Avdija Vrsajevic, 35. dakikada Alvaro Negredo, 50. dakikada Cenk Tosun ve 90. dakikada Ricardo Quaresma kaydetti. Osmanlıspor'un tek sayısı 72. dakikada Souleymane Doukara'dan geldi.
ANIL KARAER KIRMIZI KART GÖRDÜ
Osmanlıspor'da Anıl Karaer, karşılaşmanın 89. dakikasında Gökhan Gönül'e yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Gökhan Gönül, Anıl Karaer'in faulünün ardından oldukça sinirlendi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN CENK TOSUN'A ALKIŞ
Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olacağı konuşulan Cenk Tosun, karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Orkan Çınar'a bırakırken tribünler tarafından alkış aldı. Milli futbolcu da yedek kulübesine yönelirken Beşiktaş taraftarlarını alkışladı.
Beşiktaş ile Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 16 Ocak tarihinde Ankara'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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