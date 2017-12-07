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Beşiktaş, Leipzig'i 2-1 Yendi, Türk Futbol Tarihine Geçti

BEŞİKTAŞ, LEİPZİG'İ 2-1 YENDİ, TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son maçında deplasmanda karşılaştığı Leipzig'i 2-1 yendi ve grup aşamalarını namağlup bitiren ilk Türk takımı oldu.

Tarih : 07 Aralık 2017, 01:50
Puan Ver : Beşiktaş, Leipzig'i 2-1 Yendi, Türk Futbol Tarihine Geçti(5/10)1

Şampiyonlar Liginde grubunu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, Alman temsilcisi Leipzig'e konuk oldu.

BEŞİKTAŞ, NEGREDO İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş 9. dakikada Negredo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lens rakibinden sıyrıldıktan sonra yerde kaldı ve Macar hakem Victor Cassai penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen golcü futbolcu Negredo topu ağlarla buluşturdu.

LEIPZIG, BRUMA VE WEGNER İLE ETKİLİ OLMAYA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından ev sahibi ekip beraberlik golünü bulmak için Beşiktaş kalesinde etkili olmaya çalıştı. Kanat varyasyonları ile etkili olmaya çalışan ev sahibi ekipte Wegner ve Bruma etkili oyunuyla temsilcimizi bir süre bunaltsalar da tecrübeli kaleci Tolga Zengin bu pozisyonlarda kalesini gole kapatmayı başardı.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA NECİP YERİNİ ADRIANO'YA BIRAKTI

Karşılaşmanın 49. dakikasında sakatlanan Necip Uysal oyuna devam edemedi ve yerine Adriano dahil oldu.

TOLGA ZENGİN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki kalecisi Tolga Zengin performansıyla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli kaleci ikinci yarıda sayısız pozisyona kalesini gole kapattı.

LEIPZIG BERABERLİĞİ YAKALADI

Ev sahibi ekip 87. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahasına hızlı giren Naby Keita durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.

TALİSCA İLE YENİDEN ÖNDEYİZ

Karşılaşmanın son dakikasında Beşiktaş Talisca ile yeniden öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan yıldız futbolcu mükemmel bir vuruşla durumu 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE TARİH YAZDI

Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Leipzig'i 2-1 yenen Beşiktaş, gruptan yenilgisiz çıkma başarınısını gösteren ilk Türk takımı oldu. Kara Kartal aynı zamanda puanını 14 yaparak grup aşamasında en fazla puan toplayan Türk takımı oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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