BEŞİKTAŞ, LENS TRANSFERİNİN ARDINDAN QUARESMA'YI ÇİN'E GÖNDERMEK İSTİYOR
Beşiktaş'ın transferini bitirdiği bir başka isim olan Jeremain Lens İstanbul'a geliyor. Yıllık 2.2 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşmeye imza atan Hollandalı için Sunderland'e 2 yıl içinde 4.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan siyah beyazlıların, uzun süreli anlaşma yapmasının nedeni de ortaya çıktı.
QUARESMA'YI ÇİN'E YOLLAMAK İSTİYORLAR
Bir yıl sonra 2018 Dünya Kupası sırasında Portekizli yıldızı Quaresma'yı Çin'e satmayı planlayan yönetimin, onun yerini ise uzun süre 29 yaşındaki Lens ile doldurmayı düşündüğü öğrenildi. Bu arada geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Lens'in yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Çok formdayım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
ORMAN: FEDAKARLIK YAPARAK GELİYOR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu. Orman, "Lens istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı çok istiyor. Kendi alacağından fedakarlık ederek geliyor" dedi.
VİDEO SIRASI NEGREDO'DA
Quaresma ve Pepe'nin özel video çekerek, Beşiktaş'a çağırdığı Negredo bu kez Lens'in transferi için görevi devralacak ve Hollandalı yıldıza bir video klip ile 'COME TO BEŞİKTAŞ' diyecek.
Kaynak: haberinburada
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