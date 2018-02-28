Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Beşiktaş Lens'in bonservisini aldı! İşte sözleşme detayları

BEŞİKTAŞ LENS'İN BONSERVİSİNİ ALDI! İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, kiralık olarak kadrosunda bulunan Jeremain Lens'in satın alma opsiyonu kullanıldığını açıkladı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Beşiktaş Lens'in Bonservisini Aldı! İşte Sözleşme Detayları(10/10)6

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır" denildi.

4 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ALINDI

Beşiktaş, Jeremain Lens'in bonservisini 4 milyon 89 bin Euro karşılığında Sunderland'den aldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

2022 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Jeremain Lens'in kazanacağı garanti ücretler:

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Lens  İn  Bonservisini  Aldı  İşte  Sözleşme  Detayları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER