BEŞİKTAŞ LENS'İN BONSERVİSİNİ ALDI! İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI
Beşiktaş, kiralık olarak kadrosunda bulunan Jeremain Lens'in satın alma opsiyonu kullanıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır" denildi.
4 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ALINDI
Beşiktaş, Jeremain Lens'in bonservisini 4 milyon 89 bin Euro karşılığında Sunderland'den aldı.
SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU
2022 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Jeremain Lens'in kazanacağı garanti ücretler:
2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro
2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro
2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro
2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro
Kaynak: haberinburada
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