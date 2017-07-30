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Beşiktaş Lens'le Anlaştı, Sunderland'le Pazarlık Yapıyor

BEŞİKTAŞ LENS'LE ANLAŞTI, SUNDERLAND'LE PAZARLIK YAPIYOR

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Lens'in transferi için Sunderland'le görüşmelerini sürdürüyor.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 19:10
Puan Ver : Beşiktaş Lens'le Anlaştı, Sunderland'le Pazarlık Yapıyor(10/10)6

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ile anlaştı.

BeIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu ile el sıkıştı. Beşiktaş ile Sunderland kulüpleri anlaşırsa transferin gerçekleşeceği ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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