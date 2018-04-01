Hentbolda Antalyaspor'u yenen Beşiktaş Mogaz, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu.



Hentbol Erkekler Süper Lig'de Antalyaspor'u 32-26 yenen Beşiktaş Mogaz, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.



Ligin 23. haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, peş peşe bulduğu gollerle maça başladı. Kısa sürede üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Beşiktaş Mogaz, mücadelenin ilk yarısını 16-14 önde tamamladı.



3 HAFTA KALA ŞAMPİYON



Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, maçı 32-26 kazanarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Bu sonuçla toplamda 14. kez şampiyonluk sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, ligde üst üste 10. kez ipi göğüsledi.



























Kaynak: haberinburada



