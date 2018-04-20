BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ PROTESTO! ANTRENMANA ÇIKMADILAR
Spor Toto Süper Ligde 10. sırada yer alan ve hafta sonu Beşiktaş'a konuk olmaya hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmama kararı aldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Bein Sports'un haberine göre alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadı. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.
Kaynak: haberinburada
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