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Beşiktaş maçı öncesi protesto! Antrenmana çıkmadılar

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ PROTESTO! ANTRENMANA ÇIKMADILAR

Spor Toto Süper Ligde 10. sırada yer alan ve hafta sonu Beşiktaş'a konuk olmaya hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmama kararı aldı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Beşiktaş Maçı Öncesi Protesto! Antrenmana Çıkmadılar(9/10)5

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Bein Sports'un haberine göre alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadı. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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