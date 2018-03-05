Trabzonspor'da Beşiktaş maçına saatler kala büyük bir şok yaşandı. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Trabzonspor'a bir şok da futbolcusu Fabian Castillo'dan geldi.

AVUKATLAR VE MEMURLAR TESİSLERE GELDİ

Alacakları ödenmediği için Ekim ayında Trabzonspor'a haciz gönderen Castillo, 6-7 aylık alacaklarının ödenmemesinin ardından yeniden harekete geçti ve bordo-mavili kulübe bir haciz işlemi daha uyguladı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sporx'in haberine göre; Castillo'nun menajeri, ödenmeyen alacaklar için haciz memurları ve avukatlar ile Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi. Haciz memurları, avukatlar ve Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: haberinburada