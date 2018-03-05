BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ TRABZONSPOR'DA HACİZ KRİZİ
Trabzonspor'un Castillo'ya borçları nedeniyle bugün oynanacak Beşiktaş maçı öncesi tesislere haciz memurları geldi.
Trabzonspor'da Beşiktaş maçına saatler kala büyük bir şok yaşandı. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Trabzonspor'a bir şok da futbolcusu Fabian Castillo'dan geldi.
AVUKATLAR VE MEMURLAR TESİSLERE GELDİ
Alacakları ödenmediği için Ekim ayında Trabzonspor'a haciz gönderen Castillo, 6-7 aylık alacaklarının ödenmemesinin ardından yeniden harekete geçti ve bordo-mavili kulübe bir haciz işlemi daha uyguladı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Sporx'in haberine göre; Castillo'nun menajeri, ödenmeyen alacaklar için haciz memurları ve avukatlar ile Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi. Haciz memurları, avukatlar ve Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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