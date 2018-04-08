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Beşiktaş maçında Selçuk pazubandını fırlattı, eşi küplere bindi

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SELÇUK PAZUBANDINI FIRLATTI, EŞİ KÜPLERE BİNDİ

Beşiktaş - Göztepe maçının 50. dakikasında oyundan alınmasına sinirlenen Selçuk Şahin pazubandını yere fırlatırken eşi Emel Şahin, paylaşımıyla hocayı hedef aldı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Beşiktaş Maçında Selçuk Pazubandını Fırlattı, Eşi Küplere Bindi(9/10)5

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının hemen başlarında 50. dakikada Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna Selçuk Şahin'i oyundan aldı ve yerine Tayfur Bingöl dahil oldu.

SELÇUK'UN EŞİNDEN TAMER TUNA'YA TEPKİ

Bu duruma Selçuk Şahin oyundan çıkarken tepki gösterdi. Eşi Emel Şahin ise twitter hesabından Tamer Tuna'yı hedef alan paylaşım yaptı ve yapılan yorumları RT yaptı.

Emel Şahin "49. dakika her şey normal giderken oyuncu değiştirir misiniz anket yapıorum arkadaşlar!?" şeklinde paylaşım yaptı.

SELÇUK PAZUBANDINI FIRLATTI

Skor'un haberine göre ise; Teknik direktör Tamer Tuna'nın maçtaki değişiklik kararına sinirlenen Selçuk Şahin, kaptanlık pazubandını yere fırlatırken kendisini sakinleştirmeye çalışan yardımcı antrenörü itti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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