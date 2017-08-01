Marcelo'yu Lyon'a yollayan Beşiktaş'ta yönetim, Brezilyalı oyuncunun yerini doldurmak için Lazio forması giyen 28 yaşındaki Mauricio'yu kiralamak için harekete geçti.

Pek çok isim üzerinde çalışma yürütülürken, İtalyan basını Beşiktaş'ın Lazio'lu Mauricio ile görüştüğünü yazdı.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Spartak Moskova forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş kiralama formülüyle 1.85'lik Mauricio'yu takıma kazandırabilir. Marcelo'nun yerini doldurması beklenen oyuncu için yönetim, elini cebine atmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada