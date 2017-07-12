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Beşiktaş, Marcelo'yu 8.5 Milyon Euro'ya Lyon'a Sattı

BEŞİKTAŞ, MARCELO'YU 8.5 MİLYON EURO'YA LYON'A SATTI

Real Madrid'den Pepe'yi transfer eden Beşiktaş, Marcelo'yu 8.5 milyon Euro'ya Olimpique Lyon'a sattı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Beşiktaş, Marcelo'yu 8.5 Milyon Euro'ya Lyon'a Sattı(5/10)1

Beşiktaş, Marcelo'yu Lyon'a sattı. Fransız ekibi, uzun süredir devam eden görüşmeler sonucunda Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperini kadrosuna katmayı başardı.

FİYATI: 8.5 MİLYON EURO

8.5 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, bugün tarifeli uçakla Fransa'ya gidecek. Marcelo Guedes'in yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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