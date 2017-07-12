BEŞİKTAŞ, MARCELO'YU 8.5 MİLYON EURO'YA LYON'A SATTI
Real Madrid'den Pepe'yi transfer eden Beşiktaş, Marcelo'yu 8.5 milyon Euro'ya Olimpique Lyon'a sattı.
Beşiktaş, Marcelo'yu Lyon'a sattı. Fransız ekibi, uzun süredir devam eden görüşmeler sonucunda Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperini kadrosuna katmayı başardı.
FİYATI: 8.5 MİLYON EURO
8.5 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, bugün tarifeli uçakla Fransa'ya gidecek. Marcelo Guedes'in yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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