BEŞİKTAŞ, MİLOSEVİC İLE YOLLLARINI AYIRDI
Beşiktaş Kulübü, Sırp asıllı İsveçli stoper Alexander Milosevic ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.
Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Rizespor'un kiralık sözleşmesini feshettiği defans oyuncusu Milosevic ile yollarını ayırdı.
"YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"
Kulüpten Milosevic'le ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Beşiktaşımız'ın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. "
SLAVEN BILIC İSTEMİŞTİ
Milosevic, Slaven Bilic'in isteği doğrultusunda Beşiktaş'a transfer olmuştu. İsveçli oyuncu beklentileri karşılayamamış ve kiralık olarak gönderilmişti
Kaynak: haberinburada
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