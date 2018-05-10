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Beşiktaş, Negredo Ve Vagner Love'ı Gözden Çıkardı, Demba Ba Geliyor
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Beşiktaş, Negredo ve Vagner Love'ı Gözden Çıkardı, Demba Ba Geliyor

BEŞİKTAŞ, NEGREDO VE VAGNER LOVE'I GÖZDEN ÇIKARDI, DEMBA BA GELİYOR

Beşiktaş, bu sezon beklentileri karşılayamayan Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı gözden çıkardı. Lig bitince serbest kalacak olan Demba Ba, tekrar Beşiktaş forması giymeye hazır.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Beşiktaş, Negredo Ve Vagner Love'ı Gözden Çıkardı, Demba Ba Geliyor(5/10)1

Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Beşiktaş'ta ilk neşter, Cenk Tosun'un gidişi sonrası sıkıntı yaşanan forvet mevkiine vurulacak. Siyah-beyazlılar, 2.5 milyon Euro'ya alınan Alvaro Negredo (yılda 4.3 milyon Euro alıyor) ile bonservisine 4 milyon Euro ödenen Vagner Love'ı (sezon başı 2 milyon Euro) gözden çıkardı. Beklentileri karşılayamayan iki golcü sezon sonunda taliplileri çıkarsa satılacak. Aksi halde başka kulüplere kiralanmaları gündeme gelecek.

DEMBA BA GELİYOR

Bu oyuncuların gönderilmesinin ardından, sezon sonunda Göztepe ile 6 aylık sözleşmesi bitecek olan Demba Ba, transfer edilecek. Daha önce Beşiktaş'ta çok başarılı bir dönem geçirmesi ve bonservisinin elinde olması, Demba Ba'yı siyah-beyazlılar için cazip hale getiriyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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