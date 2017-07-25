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Beşiktaş Öne Geçtiği Maçta Üstünlüğünü Koruyamadı!

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI!

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Valladolid ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-1 öne geçen Beşiktaş, mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Beşiktaş Öne Geçtiği Maçta Üstünlüğünü Koruyamadı!(8/10)4

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Valladolid ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçen Siyah Beyazlı ekip, üstünlüğünü koruyamayarak mücadeleden 2-2 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, hazırlık kampında galibiyete gene kavuşamadı.

ERKEN GOL GELDİ

Fabri, Beck, Mitrovic, Atınç, Adriano, Caner, Tolgay, Necip, Talisca, Aras, Mustafa 11'i ile maça başlayan Siyah Beyazlılar, maçın 4. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle geriye düştü.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

İlk yarı bu skorla sona ererken, 55. dakikada Mustafa Pektemek skoru dengeledi. 77'de Oğuzhan Özyakup'un golüyle maça denge geldi.

SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise Miguel Mari Sanchez, skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

GOLLER MUSTAFA VE OĞUZHAN'DAN GELDİ

Siyah Beyazlı ekibin gollerini Mustafa Pektemek ile Oğuzhan Özyakup kaydetti.

Valladolid'in golleri ise Mata ve Miguel'den geldi.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ RAKİBİ LAS PALMAS

Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında Perşembe günü Las Palmas ile karşılaşacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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