BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI!
Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Valladolid ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-1 öne geçen Beşiktaş, mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Valladolid ile karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçen Siyah Beyazlı ekip, üstünlüğünü koruyamayarak mücadeleden 2-2 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş, hazırlık kampında galibiyete gene kavuşamadı.
ERKEN GOL GELDİ
Fabri, Beck, Mitrovic, Atınç, Adriano, Caner, Tolgay, Necip, Talisca, Aras, Mustafa 11'i ile maça başlayan Siyah Beyazlılar, maçın 4. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle geriye düştü.
BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
İlk yarı bu skorla sona ererken, 55. dakikada Mustafa Pektemek skoru dengeledi. 77'de Oğuzhan Özyakup'un golüyle maça denge geldi.
SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise Miguel Mari Sanchez, skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.
GOLLER MUSTAFA VE OĞUZHAN'DAN GELDİ
Siyah Beyazlı ekibin gollerini Mustafa Pektemek ile Oğuzhan Özyakup kaydetti.
Valladolid'in golleri ise Mata ve Miguel'den geldi.
BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ RAKİBİ LAS PALMAS
Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında Perşembe günü Las Palmas ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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