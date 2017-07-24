BEŞİKTAŞ, ORKAN ÇINAR'I TRANSFER ETTİ
Beşiktaş, Orkan Çınar transferinde oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 21 yaşındaki Orkan Çınar'da mutlu sona ulaştı. Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın transferi için anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.
BORSAYA BİLDİRİLDİ
Siyah-beyazlıların, KAP'a yaptığı açıklamada, "Orkan Çınar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Orkan Çınar, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek ve siyah-beyazlıların İspanya kampına katılacak.
BONSERVİSİ 450 BİN EURO
Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın transferi için Gaziantepspor'a 450 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Gaziantepspor ile 15 maça çıkan yetenekli futbolcu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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