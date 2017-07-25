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Beşiktaş, Ozi'den gelen haberle derin bir nefes aldı

BEŞİKTAŞ, OZİ'DEN GELEN HABERLE DERİN BİR NEFES ALDI

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un 12.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi 23 Temmuz itibariyle sona erdi. Yönetim, maddenin yürürlükten kaldırılmasıyla derin bir nefes aldı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 17:50
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Beşiktaş'a 5 sezon önce gelen ve kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesinde serbest kalma maddesi Siyah-beyazlı ekibin diken üstünde olmasına neden oluyordu.

SÜRESİ DOLDU

Oğuzhan Özyakup'la ilgilenen Roma, Monaco ve Atletico Madrid için bu bedel 11 milyon Euro idi. Diğer kulüpler içinse serbest kalma bedeli 12 milyon 500 bin Euro olarak belirlenmişti. Bu maddenin yürürlük tarihinin 23 Temmuz 2017'de sona ermesiyle birlikte Beşiktaş yönetimi de rahat nefes aldı.

Beşiktaş yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstereceğine inandıkları Oğuzhan Özyakup'un en az 20 milyon Euro'luk değere ulaşacağı görüşünde.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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