BEŞİKTAŞ PEPE TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI
Son sürat stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli dünya yıldızı savunmacı Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. deneyimli oyuncu en kısa sürede İstanbul'a gelecek.
Son iki sezonda Süper Lig'e damga vuran Beşiktaş bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Siyah Beyazlılar, menajer Ahmet Bulut aracılığyla sürdürdüğü Pepe transferi operasyonunda mutlu sona ulaştı.
Dün akşam oynanan Konfederasyon Kupası maçında Meksika'yı 2-1 mağlup eden ve 3. olan Portekiz'in başarılı stoperi Pepe'ye maçın ardından ulaşan Beşiktaşlı yöneticiler, yıldız ismin en kısa sürede İstanbul'a gelmesini istediler.
kaynak:fanatik
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