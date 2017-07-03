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beşiktaş pepe transferinde mutlu sona ulaştı

BEŞİKTAŞ PEPE TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Son sürat stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli dünya yıldızı savunmacı Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. deneyimli oyuncu en kısa sürede İstanbul'a gelecek.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 13:06
Puan Ver : Beşiktaş Pepe Transferinde Mutlu Sona Ulaştı(5/10)3


Son iki sezonda Süper Lig'e damga vuran Beşiktaş bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Siyah Beyazlılar, menajer Ahmet Bulut aracılığyla sürdürdüğü Pepe transferi operasyonunda mutlu sona ulaştı.



Dün akşam oynanan Konfederasyon Kupası maçında Meksika'yı 2-1 mağlup eden ve 3. olan Portekiz'in başarılı stoperi Pepe'ye maçın ardından ulaşan Beşiktaşlı yöneticiler, yıldız ismin en kısa sürede İstanbul'a gelmesini istediler.



 



 



kaynak:fanatik








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